Città Alta scatta il blitz anti-borseggi sui bus | due arresti dopo il furto a un turista polacco

Due uomini sono stati arrestati sui mezzi pubblici di Città Alta, dopo aver rubato lo zaino a un turista polacco. I carabinieri, che da giorni seguivano le tracce dei sospetti, hanno fermato i due durante un controllo. Il furto si era verificato poco prima, e i militari hanno recuperato la refurtiva. La polizia ha portato a termine il blitz nel pomeriggio, assicurando i uomini alle forze dell’ordine.

Da giorni i carabinieri del comando di Bergamo Alta erano sulle tracce dei borseggiatori che prendono di mira i turisti sui mezzi pubblici. Un fenomeno che lunedì ha fatto scattare il primo servizio di controllo mirato, con militari in abiti civili a bordo degli autobus e lungo i percorsi più frequentati dai visitatori, pronti a intervenire non appena i sospetti fossero tornati in azione. A finire nei guai sono stati due cittadini cubani, un 33enne e un 27enne, sorpresi in flagranza subito dopo aver sottratto un telefono cellulare a un giornalista polacco in vacanza a Bergamo. La vittima stava viaggiando in autobus da Città Alta verso la stazione ferroviaria, da lì avrebbe raggiunto l’aeroporto senza accorgersi di nulla, tanto da essere convinta di aver smarrito il telefono durante il tragitto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapina col coltello a Firenze: due arresti dopo il furto a un turistaDue uomini sono stati arrestati a Firenze dopo aver rapinato un turista statunitense con un coltello.

Colosseo, rapina a una turista: due arrestati dopo il furto del borselloDue uomini sono stati arrestati dopo aver rubato il borsello a una turista nel centro storico.

Temi più discussi: Carenza di loculi, esumazioni in estate; Domani scatta il blocco: via D’Alviano chiude per nove mesi per il maxi intervento fognario; Caldo estremo, ancora due giorni da bollino rosso in città: da giovedì il caldo si attenua; Meningite dopo la puntura da insetto, l’insidia del ‘virus Toscana’: un 35enne grave in ospedale.

Domenica in Città Alta scatta la Ztl dalle 10 alle 24. Permessi speciali per gli ospiti dei residenti in zona ColliOgni domenica e nei giorni festivi dal 21 giugno. Previste navette gratuite da Celadina, via Carducci e Stadio fino a Colle Aperto solo la domenica e festivi fino al 13 settembre. Smarcamento delle ... bergamonews.it

Ztl e navette, Città Alta attende la rivoluzione: Ma servirà chiarezzaTra chi vive e lavora quotidianamente in Città Alta prevale un atteggiamento prudente ma generalmente favorevole, dopo il cambio delle regole annunciato mercoledì da Comune e Atb, in vigore dal 21 ... ecodibergamo.it