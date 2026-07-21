Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato uno stanziamento di oltre cinque milioni di euro destinato a valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico in Italia. Il finanziamento, suddiviso nei prossimi cinque anni, mira a promuovere la cultura scientifica e a sostenere i siti storici legati alla storia della scienza. Il bando è rivolto a enti pubblici e privati e ha una scadenza prevista per il 21 luglio 2026.

Roma, 21 luglio 2026 – Oltre 5 milioni di euro per valorizzare il patrimonio tecnico scientifico in Italia. È a quanto ammonta lo stanziamento previsto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) che nei prossimi cinque anni verrà destinato a rilanciare la cultura scientifica e i siti storici legati alla storia della scienza. "L'intervento – spiegano dal Mur in una nota – punta a rafforzare l'attività dei soggetti che promuovono la diffusione della cultura scientifica e valorizzano il patrimonio materiale e immateriale legato alla storia delle scienze e delle tecniche”. L’iniziativa: 5,25 milioni in 5 anni. Valorizzazione il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Cinque milioni per rilanciare il patrimonio tecnico-scientifico in Italia. Il bando del Mur: a chi è rivolto e quando scade

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