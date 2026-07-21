Nel 2025, le incursioni militari cinesi nello spazio aereo intorno a Taiwan hanno raggiunto il numero più alto mai registrato. La Cina ha intensificato le proprie operazioni militari nella regione, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano un aumento costante delle attività di sorveglianza e di volo nelle aree vicine all'isola, segnando il record annuale di interventi.

Il 2025 è stato l'anno in cui l'attività militare cinese intorno a Taiwan ha avuto il suo picco storico. Più in generale, la Cina ha aumentato notevolmente la sua attività militare in una vasta area geografica che comprende anche il Mar Cinese Meridionale, l'arcipelago nipponico ed è arrivata anche oltre la Prima Catena di Isole, ovvero quegli arcipelaghi del Pacifico occidentale che vanno dal Giappone fino all'Indonesia passando per le Filippine e che geograficamente “racchiudono” la Cina in una catena che la separa dall'Oceano Pacifico. Un rapporto del Csis (Center for Strategic and International Studies), che si basa su dati raccolti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cina-Taiwan, il 2025 è stato l'anno record delle incursioni cinesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taiwan: lincontro a Pechino che ribalta la narrazione occidentale

Notizie e thread social correlati

15/05 – Intesa Usa-Cina, ma resta il nodo Taiwan – Draghi all’Europa: “Siamo soli” – Super Sinner, semifinale e record nei MasterIl 15 maggio si sono susseguite diverse notizie a livello internazionale e nazionale.

Fiere italiane, il 2025 anno record e cresce il businessNel 2025, le fiere italiane registrano il record di fatturato, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Temi più discussi: Cina-Taiwan, il 2025 è stato l'anno record delle incursioni cinesi; Crescita record dell'export cinese a giugno, +27% su base annua; L’ex tifone Bavi, declassato, colpisce la Cina; Felicitazioni da Pechino, ma niente notizie sui siti cattolici ufficiali.

La Cina potrebbe vincere su Taiwan senza combattere: il costo dell'equivoco di Trump reddit

Cina-Taiwan, il 2025 è stato l'anno record delle incursioni cinesiNel 2025 le incursioni di navi e aerei da guerra cinesi in prossimità di Taiwan hanno fatto registrare il loro record storico. La guerra ibrida di Pechino cambia di passo ... ilgiornale.it

Taiwan in Italia (@TaiwanInItalia) / Posts / X x.com

La leader dell'opposizione di Taiwan compie una rara visita in Cina: Viaggio per la paceLa leader dell'opposizione taiwanese compie uno storico viaggio di sei giorni a Pechino per rafforzare il dialogo e promuovere la pace in vista dell'atteso vertice tra il presidente statunitense ... it.euronews.com