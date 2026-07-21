Christopher Nolan ha annunciato di voler lavorare di nuovo con Christian Bale, dopo la trilogia de Il Cavaliere Oscuro e The Prestige. Il regista ha anche confermato una nuova versione in 70 mm del film del 2006, in occasione del suo ventesimo anniversario.

Christopher Nolan ha confermato di voler tornare a lavorare con Christian Bale dopo la trilogia de Il Cavaliere Oscuro e The Prestige. Il regista ha inoltre annunciato la riedizione del cult del 2006 per il suo ventesimo anniversario, con una nuova versione in 70 mm. La collaborazione tra Christopher Nolan e Christian Bale ha dato vita ad alcuni dei film più influenti degli ultimi vent'anni, da Batman Begins alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro, passando per The Prestige. E, a quanto pare, il regista britannico non considera affatto concluso quel sodalizio artistico. "Lavorerei di nuovo con lui senza alcun dubbio" Nel corso di una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Christopher Nolan ha infatti dichiarato che sarebbe più che felice di dirigere nuovamente l'attore premio Oscar in un futuro progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan sogna un nuovo film con Christian Bale: "Uno dei più grandi attori della sua generazione"

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