Un uomo di 67 anni è morto domenica mattina in un incidente stradale a Montemurlo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe eseguito una manovra improvvisa in bicicletta, incrociando un’auto che proveniva dal senso opposto, e sarebbe stato investito. L’automobilista, che non avrebbe potuto evitare l’impatto, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili e il personale sanitario, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Una manovra improvvisa con la bici, l’auto che giunge dal senso di marcia opposto e lo schianto fatale. Così nella mattinata di domenica scorsa ha perso la vita Daniele Faggi, 67 anni, imprenditore di Montemurlo, località della provincia di Prato. Lo schianto fatale si è verificato a Massarosa, in Versilia, attorno alle 9,30 lungo la via di Montramito: stando a quanto ricostruito l’uomo, in sella a una bici, avrebbe compiuto una inversione a U, scontrandosi con un’auto condotta da una donna di 59 anni di Viareggio, operatrice socio sanitaria di professione. Per Faggi, nonostante il casco regolarmente indossato, non c’è stato niente da fare, mentre la signora è stata portata in ospedale in stato di choc. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Chi era Daniele Faggi, il titolare della ditta in cui morì Luana D'Orazio, morto investito in bicicletta

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