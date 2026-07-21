Chi era Daniele Compatangelo il giornalista autore dello scoop Trump – Meloni morto a Washington

Ieri Daniele Compatangelo è morto improvvisamente a 50 anni: il corrispondente dagli Stati Uniti di La7 è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Arlington, alle porte di Washington. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità americane, il decesso sarebbe stato causato da un malore. La notizia è stata comunicata ai colleghi e all'ambasciata italiana negli Stati Uniti, che è in contatto con la famiglia. Nato il 15 novembre 1975, era cresciuto a Torino, ma si era trasferito negli Stati Uniti da molti anni: Daniele Compatangelo aveva costruito la sua carriera oltreoceano e aveva ottenuto anche la cittadinanza americana.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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