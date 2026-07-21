Crysencio Summerville, nato a Rotterdam, è il settimo di otto fratelli e ha attirato l’attenzione di grandi club fin dalla giovane età. Cresciuto in una famiglia numerosa, ha mostrato carattere e determinazione. Il suo percorso ha subito un cambiamento significativo dopo l’intervento di un allenatore, che ha influenzato la sua crescita. Attualmente, è considerato un talento emergente nel calcio, con un passato segnato da sfide e una forte volontà di emergere.

Ci vuole carattere. Quando sei il settimo fratello su otto di una famiglia numerosa e sin da piccolo i top club ti mettono gli occhi addosso. Crysencio Summerville ce l’ha avuto da sempre, con quel cognome che parla d’estate anche se è nato in una fredda Rotterdam. L’ala sinistra dell’Olanda sembrava pronto a sbarcare in Italia e a diventare per quasi 50 milioni l’acquisto più costoso della storia della Roma, ma proprio al fotofinish sembra diventata l'Arabia la destinazione più probabile. Gasp lo ha messo in cime alla sua lista per alcune caratteristiche che mancano alla Roma nel reparto offensivo. La collocazione tattica ideale per Summerville è sulla corsia mancina dell’attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Summerville, il ragazzo difficile al quale Pardew ha cambiato la vita

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