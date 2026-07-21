Romano Hao Jun Wang è tra i 12 atleti convocati dall’Italia per i Campionati Europei di tuffi del 2026 a Parigi. È alla sua prima partecipazione con la nazionale assoluta.

Tra i 12 convocati dell’Italia per i Campionati Europei di tuffi 2026 a Parigi c’è anche Romano Hao Jun Wang, pronto a vivere la sua prima esperienza con la nazionale assoluta. Si tratta di un nome nuovo almeno a questi livelli, infatti non aveva mai preso parte ad un grande evento internazionale tra i senior dopo essersi tolto la soddisfazione in passato di conquistare una medaglia continentale giovanile. Nello specifico Wang, italo-cinese classe 2006, aveva ottenuto un bronzo agli Europei Junior 2023 di Rijeka nel sincro dalla piattaforma in coppia con Simone Conte. Il tuffatore azzurro, con padre cinese e madre italiana, è nato e cresciuto a Londra fino ai 18 anni per poi trasferirsi a Roma dove lo allena attualmente l’ex piattaformista Francesco Dell’Uomo (che vanta tre partecipazioni olimpiche dal 2004 al 2012 per l’Italia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Romano Hao Jun Wang, la nuova speranza italo-cinese dei tuffi

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