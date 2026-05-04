Atalanta attenta | il Psg ha messo gli occhi sul giovane talento Ahanor

Il Paris Saint-Germain avrebbe mostrato interesse per il difensore 18enne dell’Atalanta, Honest Ahanor. Secondo fonti francesi, il club parigino avrebbe inserito il giovane talento nella propria lista di possibili acquisti. La notizia è stata riportata dalla testata Sports, che non specifica eventuali trattative in corso o dettagli sui tempi. Ahanor si trova attualmente nel settore giovanile della squadra bergamasca.

Bergamo, 4 maggio 2026 – Le sirene parigine cantano per Honest Ahanor. Il 18enne difensore atalantino sarebbe entrato nei radar del Paris St Germain campione d’Europa e di Francia, che lo avrebbe inserito, secondo l’autorevole testata transalpina Sports.fr, in una lista ristretta di obiettivi di mercato per la prossima estate. Il giovane difensore ligure è vincolato contrattualmente all’Atalanta fino al 2028 e le sue quotazioni di mercato sarebbero già intorno ai 40 milioni. Classe 2008, nato ad Aversa da famiglia nigeriana ma cresciuto a Genova, la maggiore età compiuta a febbraio, acquisendo di conseguenza anche la cittadinanza italiana,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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