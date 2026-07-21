L’ingegnere cesenate Alberto Sensini ha ricevuto il “Early Career Research Award”. Il premio, tra i più riconosciuti nel settore, viene assegnato a giovani ricercatori con risultati significativi. Sensini si occupa di studi sui tendini e sulla loro biomeccanica. La cerimonia di consegna si è svolta in una sede internazionale dedicata alla ricerca scientifica. La sua attività è stata riconosciuta come innovativa nel campo della biomeccanica applicata.

Cesena, 21 luglio 2026 – L’ingegnere e ricercatore cesenate Alberto Sensini, è stato insignito del prestigioso e competitivo “ Early Career Research Award“. Il riconoscimento viene assegnato a giovani scienziati che offrono contributi significativi all’avanzamento teorico o applicativo nei campi della biomeccanica e della meccanobiologia. Il premio è stato conferito dalla European Society of Biomechanics (ESB), una delle più prestigiose società scientifiche internazionali nel settore della biomeccanica e meccanobiologia e la maggiore in Europa per numero di membri. La consegna è avvenuta nel contesto del decimo World Congress of... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervello cesenate d’oro nel mondo: premio ad Alberto Sensini, ingegnere dei tendini

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