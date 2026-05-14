L' Acrosport brilla a Torino | un oro e un argento nazionale per la ginnastica cesenate
Lo scorso 10 maggio a Torino, la ginnastica acrobatica ha visto la partecipazione di 30 atleti provenienti da Cesena, che hanno conquistato un oro e un argento ai campionati nazionali. La squadra era composta da ginnasti e ginnaste seguiti da un gruppo di allenatrici, tra cui due provenienti da Longiano e due da Cesena. La competizione ha visto i rappresentanti della società di Cesena distinguersi in diverse categorie.
Grandi risultati per l’Acrosport di Cesena lo scorso 10 maggio a Torino. La spedizione di 30 atleti al campionato nazionale di ginnastica acrobatica, guidata dalle longianesi allenatrici Silvia Farabegoli, Samantha Tombini (ora trasferita a Cesena) e le cesenati Elettra Altini e Amanda Zambelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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