L' Acrosport brilla a Torino | un oro e un argento nazionale per la ginnastica cesenate

Da cesenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 10 maggio a Torino, la ginnastica acrobatica ha visto la partecipazione di 30 atleti provenienti da Cesena, che hanno conquistato un oro e un argento ai campionati nazionali. La squadra era composta da ginnasti e ginnaste seguiti da un gruppo di allenatrici, tra cui due provenienti da Longiano e due da Cesena. La competizione ha visto i rappresentanti della società di Cesena distinguersi in diverse categorie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grandi risultati per l’Acrosport di Cesena lo scorso 10 maggio a Torino. La spedizione di 30 atleti al campionato nazionale di ginnastica acrobatica, guidata dalle longianesi allenatrici Silvia Farabegoli, Samantha Tombini (ora trasferita a Cesena) e le cesenati Elettra Altini e Amanda Zambelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ginnastica Petrarca da applausi: oro, argento e bronzo agli interregionali di Artistica MaschileAREZZO – La Ginnastica Petrarca continua a brillare nella Ginnastica Artistica Maschile e conquista risultati di prestigio agli interregionali...

Centro Taekwondo Arezzo brilla ai Campionati Italiani Cadetti: oro per Steccato, argento per VincigliatiIl Centro Taekwondo Arezzo torna dai Campionati Italiani Cadetti con un bilancio di grande prestigio: una medaglia d’oro e una d’argento conquistate...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web