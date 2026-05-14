L' Acrosport brilla a Torino | un oro e un argento nazionale per la ginnastica cesenate

Lo scorso 10 maggio a Torino, la ginnastica acrobatica ha visto la partecipazione di 30 atleti provenienti da Cesena, che hanno conquistato un oro e un argento ai campionati nazionali. La squadra era composta da ginnasti e ginnaste seguiti da un gruppo di allenatrici, tra cui due provenienti da Longiano e due da Cesena. La competizione ha visto i rappresentanti della società di Cesena distinguersi in diverse categorie.

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