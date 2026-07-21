Cede ponte meccanico a Milano gommista 28enne rimane schiacciato | è grave

Un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito a Milano dopo essere stato schiacciato da un ponte meccanico mentre lavorava in un negozio di pneumatici. È stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Un meccanico di 28 anni è stato schiacciato da un ponte meccanico mentre stava lavorando in un gommista a Milano. Trasferito in ospedale, il ragazzo è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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