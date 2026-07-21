Cavo di acciaio in strada | ferito giovane

Un cavo di acciaio, teso tra due pali, attraversava la carreggiata e ha causato il ferimento di un giovane al volto. Sul posto sono stati trovati numerosi delineatori bianchi, alcuni sbarbati, abbandonati sulla strada. La zona è stata transennata per consentire i rilievi. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni del ferito o sulle cause dell’installazione del cavo. La polizia sta indagando sugli eventuali responsabili.

Un cavo fine di acciaio tirato da un palo all’altro che attraversava tutta la strada. Un ragazzo che sarebbe rimasto ferito al volto. E poi tanti delineatori bianchi sbarbati e gettati nella carreggiata. Le indagini sono in corso per ricostruire ciò che sarebbe successo nella giornata di domenica scorsa a Terricciola. Il fatto è stato pubblicato sui social, con tanto di foto. "Fatto gravissimo in via Terricciolese, altezza azienda Burchino, verso le ore 16" è l’allarme che è stato lanciato sui gruppi Facebook. "È stato messo un cavetto fine di acciaio collegato da un palo della vite fissato a un altro palo dall’altra parte della strada. Un ragazzo si è ferito al viso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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