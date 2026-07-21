Catarsi. Una parola che affonda le radici nell’antica Grecia, dove il teatro tragico usava la finzione scenica per liberare lo spettatore dalle proprie paure più profonde, attraverso la pietà e il terrore provati insieme ai personaggi. Nel tempo il termine è entrato nel linguaggio della psicologia, dove indica quel processo di liberazione emotiva che si compie quando un ricordo rimosso, un trauma sepolto, torna finalmente alla luce e può essere affrontato, elaborato, superato. Non è un caso che proprio “Katharsis” sia il nome del programma televisivo condotto da Julie Cross, la protagonista del nuovo Original Book di Audible: una psicologa... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Catarsi, disponibile su Audible il nuovo thriller psicologico narrato da Pia Lanciotti

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