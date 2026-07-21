Catarsi disponibile su Audible il nuovo thriller psicologico narrato da Pia Lanciotti
Catarsi. Una parola che affonda le radici nell’antica Grecia, dove il teatro tragico usava la finzione scenica per liberare lo spettatore dalle proprie paure più profonde, attraverso la pietà e il terrore provati insieme ai personaggi. Nel tempo il termine è entrato nel linguaggio della psicologia, dove indica quel processo di liberazione emotiva che si compie quando un ricordo rimosso, un trauma sepolto, torna finalmente alla luce e può essere affrontato, elaborato, superato. Non è un caso che proprio “Katharsis” sia il nome del programma televisivo condotto da Julie Cross, la protagonista del nuovo Original Book di Audible: una psicologa... 🔗 Leggi su Panorama.it
GIOCHI DI SANGUE - Audiolibro Thriller Psicologico Italiano Completo Gratis | Ermes & Marina
Notizie e thread social correlati
La sala professori, su Rai 3 il thriller psicologico con Leonie BeneschUna insegnante che lavora in una scuola si imbatte in una serie di furti tra gli studenti.
Leggi anche: In prima tv su Rai 2 il thriller psicologico "Mothers' Instinct", con Jessica Chastain e Anne Hathaway amiche quasi sorelle