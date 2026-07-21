L'incendio ha completamente distrutto un capannone in via Piemonte, nella zona di Cascine Maggio, a Castronno, lungo la Statale 341 in direzione Gallarate. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, che si sono sviluppate lunedì sera e sono state spente soltanto dopo molte ore di intervento.

Castronno (Varese), 21 luglio 2026 – È stato domato soltanto dopo un'intera notte di intervento il violento incendio che lunedì sera ha completamente distrutto un capannone in via Piemonte, nella zona di Cascine Maggio, a Castronno, lungo la Statale 341 in direzione Gallarate. L’incendio. Le fiamme, divampate intorno alle 20, hanno divorato la struttura, riducendola in un ammasso di lamiere e macerie. Ora l'attenzione si sposta sulle cause del rogo: saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale o se vi siano elementi che possano far ipotizzare un'origine dolosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castronno, maxi incendio in un capannone a Cascine Maggio: notte di lavoro per i vigili del fuoco

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