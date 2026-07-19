Sardegna incendio in un capannone di fieno | vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco sono intervenuti nella periferia di Benetutti in Sardegna per un incendio che ha interessato un capannone usato per lo stoccaggio di fieno. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma al momento non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte. La causa dell’incendio non è stata ancora determinata. La struttura coinvolta si trova in un’area rurale e il fuoco ha interessato una vasta porzione di materiale.

(LaPresse) In Sardegna intervento dei vigili del fuoco nella periferia di Benetutti per un vasto incendio che ha coinvolto un capannone adibito allo stoccaggio di fieno. Le squadre, arrivate da Bono, dalla Centrale operativa e da Ozieri, sono al lavoro dalla notte per contenere le fiamme. A causa dell’estensione dell’incendio, i soccorritori stanno operando soprattutto a protezione dell’area circostante, per evitare che il rogo possa propagarsi alle zone vicine. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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