La procura di Cassino sta indagando su due insegnanti dell’Istituto Comprensivo, accusate di aver maltrattato e di aver commesso violenza sessuale aggravata su un ragazzo di 13 anni. Tra le accuse, ci sarebbe stata anche l’obbligo per l’alunno di pulire la palestra con secchio e spazzolone. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

La Procura di Cassino indaga su due insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Cassino. Pesanti le accuse che parlano di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni di un loro alunno, di scuola media, di 13 anni.Secondo l’accusa il ragazzino avrebbe subito, per mesi, umiliazioni e “interessi particolari” che dapprima ha sopportato in silenzio. Poi, non potendone più, si è confidato con i genitori che hanno sporto denuncia. Da qui l’addebito alle due insegnanti, accusate di aver costretto l’alunno a pulire la palestra con secchio e spazzolone, a trasportare materiali pesanti, tra cui casse acustiche ed altra strumentazione musicale. E ancora: intimidazioni e minacce a sfondo erotico. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Cassino, due insegnanti accusate di maltrattamenti contro un alunno di 13 anni. «Obbligato a pulire la palestra con secchio e spazzolone»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Social e minori, Carfagna: “Le famiglie e gli insegnanti sono lasciati soli. Serve un sistema efficace di verifica dell’età con divieto di accesso ai minori di 13 anni”La segretaria di Noi Moderati ha affermato che famiglie e insegnanti sono lasciati soli nella tutela dei minori online.

Scaraventa bimbo di sei anni contro il termosifone, cerca di strangolare la madre e insulta l'altra figlia: 80enne condannato a tre anni per maltrattamentiUn uomo di 80 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti.