Cassino due insegnanti accusate di maltrattamenti contro un alunno di 13 anni Obbligato a pulire la palestra con secchio e spazzolone

Da roma.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura di Cassino sta indagando su due insegnanti dell’Istituto Comprensivo, accusate di aver maltrattato e di aver commesso violenza sessuale aggravata su un ragazzo di 13 anni. Tra le accuse, ci sarebbe stata anche l’obbligo per l’alunno di pulire la palestra con secchio e spazzolone. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

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La Procura di Cassino indaga su due insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Cassino. Pesanti le accuse che parlano di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni di un loro alunno, di scuola media, di 13 anni.Secondo l’accusa il ragazzino avrebbe subito, per mesi, umiliazioni e “interessi particolari” che dapprima ha sopportato in silenzio. Poi, non potendone più, si è confidato con i genitori che hanno sporto denuncia. Da qui l’addebito alle due insegnanti, accusate di aver costretto l’alunno a pulire la palestra con secchio e spazzolone, a trasportare materiali pesanti, tra cui casse acustiche ed altra strumentazione musicale. E ancora: intimidazioni e minacce a sfondo erotico. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

cassino due insegnanti accusate di maltrattamenti contro un alunno di 13 anni obbligato a pulire la palestra con secchio e spazzolone
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