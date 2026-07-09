Scaraventa bimbo di sei anni contro il termosifone cerca di strangolare la madre e insulta l' altra figlia | 80enne condannato a tre anni per maltrattamenti

Notizia in breve

Un uomo di 80 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti. Secondo le accuse, avrebbe colpito un bambino di sei anni al volto e scaraventato contro un termosifone, tentato di strangolare la madre e insultato un'altra figlia. Le azioni sono state documentate in sede processuale e si riferiscono a comportamenti violenti e coercitivi nei confronti dei familiari.