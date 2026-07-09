Scaraventa bimbo di sei anni contro il termosifone cerca di strangolare la madre e insulta l' altra figlia | 80enne condannato a tre anni per maltrattamenti
Un uomo di 80 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti. Secondo le accuse, avrebbe colpito un bambino di sei anni al volto e scaraventato contro un termosifone, tentato di strangolare la madre e insultato un'altra figlia. Le azioni sono state documentate in sede processuale e si riferiscono a comportamenti violenti e coercitivi nei confronti dei familiari.
Un bambino di 6 anni colpito al volto e scaraventato contro un termosifone. Ma anche il tentativo di uccidere, strangolandola, la madre, in aggiunta a offese, insulti e costrizioni. La vita di una donna albanese e dei suoi due figli, residenti nel Salento, si era trasformata letteralmente in un inferno a causa del matrimonio di lei con un uomo di Presicce-Acquarica, oggi 80enne. Dopo anni di maltrattamenti però per l'uomo è arrivata una condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale collegiale - presieduta dalla... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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