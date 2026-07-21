Una frase pronunciata in televisione basta a riaccendere una vicenda che sembrava ormai consegnata alle carte giudiziarie. A Zona Bianca, il commento di Giuseppe Cruciani sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour ha riportato sotto i riflettori una domanda rimasta aperta nel dibattito pubblico: quanto pesa ciò che è accaduto prima di quei pochi secondi ripresi dalle telecamere? Mario Roggero a Zona Bianca e il caso del gioielliere di Grinzane Cavour. La vicenda riguarda la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere inflitta dalla Corte di Cassazione a Mario Roggero per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante la fuga dopo una rapina nella sua gioielleria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caso Roggero, interviene Cruciani: parole che infiammano lo studio (VIDEO)

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Perché il caso di Mario Roggero non è legittima difesa

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