Alice Di Vita ha dichiarato di aver fatto colazione prima di essere ricoverata. Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta a Pietracatella, proseguono dopo il ritrovamento di ricina. I carabinieri stanno analizzando le prove raccolte e ascoltando testimoni. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’avvelenamento. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi ufficiali.

Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo essere state avvelenate con ricina. L’inchiesta della Procura di Larino, coordinata dalla procuratrice Elvira Antonelli, procede al momento per duplice omicidio volontario premeditato contro ignoti e punta ora a chiarire quando e in che modo il veleno sia stato somministrato alle due donne. Gli esami sui 70 alimenti sospetti. Una risposta potrebbe arrivare dagli accertamenti tossicologici affidati agli esperti dell’ Istituto Robert Koch di Berlino, dove sono stati inviati circa 70 alimenti ritenuti potenzialmente rilevanti per l’indagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caso ricina, spuntano le parole di Alice Di Vita: “Ho fatto colazione e…”. Viene fuori tutto

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