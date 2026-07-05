Ricina viene fuori tutto | Sono loro tre Colpo di scena

Nell’inchiesta sulla morte di una donna e della figlia avvenuta a Pietracatella, si fa avanti una nuova pista. Gli investigatori hanno identificato tre persone come responsabili dell’avvelenamento da ricina. La fase di approfondimento si concentra su queste tre figure, che risultano coinvolte nei rilievi e nelle analisi. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli e verificare eventuali collegamenti tra le persone e i fatti.

L’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute dopo un avvelenamento da ricina nel comune di Pietracatella, entra in una fase di approfondimenti decisivi. Le verifiche, coordinate dalla Procura competente e condotte dalla polizia, si concentrano su alcuni elementi emersi nelle ultime settimane e su una serie di accertamenti tecnico-scientifici disposti per chiarire tempi e modalità dell’esposizione alla sostanza. Secondo informazioni investigative, l’attenzione degli inquirenti si sarebbe ristretta attorno a tre persone, due donne e un uomo, la cui posizione è al momento oggetto di valutazioni. Non risulterebbero, allo stato, iscrizioni formali nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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