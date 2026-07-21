Il calcio italiano si appresta a ripartire, ma si sono sollevate nuove polemiche sulla gestione arbitrale. Durante un dibattito, un politico ha evidenziato presunte ombre sulla trasparenza e l'organizzazione del sistema, sollevando dubbi sulla credibilità delle decisioni arbitrali. La questione ha acceso discussioni tra addetti ai lavori e tifosi, mentre le autorità sportive non hanno ancora fornito chiarimenti ufficiali.

Il calcio italiano si prepara a ripartire con una nuova stagione, ma alcuni nodi della governance arbitrale e organizzativa continuano a sollevare pesantissimi interrogativi. Dopo l'inchiesta della Procura di Milano della primavera 2026, che ha coinvolto figure come l'ex designatore Gianluca Rocchi e altri addetti ai lavori, il dibattito pubblico sembra essersi rapidamente spento? O meglio: è giustamente acceso sui social, dove i tifosi ne discutono, ma la spina è stata staccata dai grandi media. Per questo Il Tempo ha deciso di rompere il silenzio. Al centro delle attenzioni ci sono state le intercettazioni che hanno riguardato, tra gli altri, Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Arbitri, Capezzone: ombre sul nostro calcio. Così si comincia male

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