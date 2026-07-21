Casa di riposo Zangheri alla svolta La Cgil | L’Asp è una nostra vittoria Così potrà avere risorse regionali

La legge che potrebbe permettere alla casa di riposo Zangheri di accedere a risorse regionali non è ancora stata approvata. La Cgil sostiene che questa possibilità rappresenti una vittoria per l’Asp, che potrà ottenere finanziamenti pubblici. Dopo più di vent’anni di discussioni sul futuro della struttura, nessuno dà ancora per conclusa la vicenda, anche se la normativa non è stata ancora finalizzata. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

La legge ancora non è stata approvata e alla casa di riposo Zangheri, dopo oltre vent’anni trascorsi a discutere del proprio futuro, nessuno vuole considerare chiusa la partita prima del fischio finale. Ma il traguardo non è mai stato così vicino. Ieri pomeriggio la trasformazione dello storico pensionato da Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) ad Asp (Azienda per i Servizi alla Persona) è stata il tema di confronto tra l’istituto e i sindacati. La svolta è attesa proprio in questi giorni dall’assemblea legislativa dell’ Emilia-Romagna, chiamata a varare la modifica normativa che consentirà alla Zangheri di diventare un’Asp autonoma anziché essere assorbita dall’Asp del Forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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