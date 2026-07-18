Dopo vent’anni di difficoltà, la casa di riposo Zangheri è stata salvata. A un anno dalla crisi, da sette è tornata a superare le cento unità di ospiti. La struttura, con oltre 300 posti e circa 200 operatori, era tra le ultime Ipab pubbliche rimaste in Emilia-Romagna. La sua gestione, ormai datata, ha subito un cambio che ha assicurato la continuità dei servizi. La svolta è stata annunciata dopo un lungo periodo di incertezza.

Erano centinaia, un anno fa ne erano rimaste appena sette. Tra le ultime Istituzioni di Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Ipab) dell’ Emilia-Romagna resisteva anche la Zangheri: una veste giuridica ormai fuori tempo indossata da un colosso dell’assistenza con oltre 300 posti e circa 200 operatori. Se ne parlava da più di vent’anni: adesso anche per lo storico istituto forlivese è arrivato il momento di sciogliere questo nodo. "Quando io e gli altri consiglieri siamo stati nominati nel 2023 avevamo il preciso mandato di procedere alla trasformazione prevista dalla legge – racconta il presidente Patrizio Lostritto –. Se non ci fossimo adeguati, il rischio sarebbe stato il commissariamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa di riposo Zangheri. La svolta dopo vent’anni: "Salvata la nostra storia"

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