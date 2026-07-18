Casa di riposo Zangheri La svolta dopo vent’anni | Salvata la nostra storia
Dopo vent’anni di difficoltà, la casa di riposo Zangheri è stata salvata. A un anno dalla crisi, da sette è tornata a superare le cento unità di ospiti. La struttura, con oltre 300 posti e circa 200 operatori, era tra le ultime Ipab pubbliche rimaste in Emilia-Romagna. La sua gestione, ormai datata, ha subito un cambio che ha assicurato la continuità dei servizi. La svolta è stata annunciata dopo un lungo periodo di incertezza.
Erano centinaia, un anno fa ne erano rimaste appena sette. Tra le ultime Istituzioni di Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Ipab) dell’ Emilia-Romagna resisteva anche la Zangheri: una veste giuridica ormai fuori tempo indossata da un colosso dell’assistenza con oltre 300 posti e circa 200 operatori. Se ne parlava da più di vent’anni: adesso anche per lo storico istituto forlivese è arrivato il momento di sciogliere questo nodo. "Quando io e gli altri consiglieri siamo stati nominati nel 2023 avevamo il preciso mandato di procedere alla trasformazione prevista dalla legge – racconta il presidente Patrizio Lostritto –. Se non ci fossimo adeguati, il rischio sarebbe stato il commissariamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Asp, svolta nella sanità veterinaria: dopo vent’anni i medici ambulatoriali passano a 38 ore settimanaliNella sanità veterinaria nel Messinese si registra una svolta significativa dopo più di vent’anni.
Svolta per la Zangheri: "Diventa un’azienda di servizi alla persona. Ma resta autonoma"Dopo 25 anni di discussioni e polemiche, la casa di riposo Pietro Zangheri si appresta a diventare un’azienda di servizi alla persona, mantenendo...
Argomenti più discussi: Casa di riposo Zangheri. La svolta dopo vent’anni: Salvata la nostra storia; L’avvocata di Tania Sperindio uccisa dall’ex Mario Bonifazi: Sognava la normalità, le avevo detto dei rischi.
Casa di riposo Zangheri. La svolta dopo vent’anni: Salvata la nostra storiaSta per cambiare la forma giuridica: da Ipab (una delle ultime) ad Asp,. Azienda Servizi alla Persona. Ma la Regione riconosce la nostra anomalia. ilrestodelcarlino.it
A BREVE TERMINE. Pillole di teatro per l'Alzheimer. Un progetto di natura teatrale per promuovere rinnovate forme di relazione sociale rivolto ai fruitori dei Caffè Alzheimer, agli ospiti delle Case di Riposo e a chiunque desideri socializzare con cura. Si conclu facebook
Casa di riposo Zangheri: Oltre 7.500 firme perché resti istituto beneficoLa notizia dell’avvio dell’iter per trasformare la casa di riposo Pietro Zangheri da Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) ad Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) ha ... ilrestodelcarlino.it