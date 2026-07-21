A partire da ottobre, i cittadini con carta d’identità cartacea non devono preoccuparsi di rinnovarla subito: il documento, se non ancora scaduto, rimarrà valido in Italia fino al 31 gennaio 2027. Questa decisione riguarda molte operazioni di tutti i giorni e il riconoscimento di diritti essenziali. La data di scadenza rimane invariata, ma il rinnovo può essere posticipato fino a quella data.

Novità in arrivo per i cittadini in possesso della carta d’identità cartacea. Il documento cartaceo non scaduta resterà valida in Italia fino al 31 gennaio 2027 per una vasta serie di adempimenti quotidiani e diritti fondamentali. L’eccezione fondamentale riguarda i viaggi all’estero. Il rinvio infatti non si applica ai fini dell’espatrio. Chi deve recarsi fuori dai confini nazionali dovrà necessariamente sostituire il documento entro il 3 agosto, data oltre la quale la vecchia carta non sarà più considerata valida per superare le frontiere. "A causa dell’elevato afflusso di richieste, l’agenda degli appuntamenti per il rinnovo della carta d’identità elettronica dell’anagrafe comunale è attualmente completa fino al mese di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carta d’identità: "Posti a ottobre per il rinnovo"

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