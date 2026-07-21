Tre carabinieri sono rimasti feriti durante un episodio avvenuto in una stazione nel pomeriggio di sabato. Sono stati ricoverati in ospedale e hanno trascorso circa sei ore sotto cure mediche, dalla loro accettazione fino alla dimissione. L’azienda sanitaria locale di Reggio ha confermato che le tempistiche sono considerate normali e non si riferiscono solo all’attesa iniziale.

La permanenza dei tre carabinieri rimasti feriti in stazione sabato pomeriggio all’interno del Santa Maria Nuova è durata sei ore: "Dall’accettazione alla dimissione" precisa l’azienda Usl di Reggio, non quindi "la sola attesa della prima visita". La nota dell’Ausl arriva all’indomani dell’intervento del sindacato Sim carabinieri, che ci tiene "a lodare e ringraziare il personale sanitario", ma vuole altrettanto denunciare "una criticità strutturale che si ripete purtroppo di continuo"; nel caso specifico, le sei ore che sono servite ai militari per essere assistiti in ospedale, "sottraendo così risorse vitali alla sicurezza delle nostre strade e rallentando le comunicazioni obbligatorie all’autorità giudiziaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri feriti in stazione. Sei ore per le cure in ospedale. Ausl: "Tempistiche standard"

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