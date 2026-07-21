Dopo la seconda esclusione consecutiva dalla candidatura a Capitale Verde Europea, l’assessora alla Transizione ecologica del comune ha annunciato che si concentreranno sul Piano Aria e Clima, che prevede un cronoprogramma, impegni precisi, azioni concrete e risorse economiche dedicate.

Dopo la seconda esclusione consecutiva di Brescia dalla corsa a Capitale Verde Europea, l’assessora alla Transizione ecologica del Comune, Camilla Bianchi, guarda oltre la delusione: «Ripartiamo dal Piano aria e clima: abbiamo un cronoprogramma, impegni precisi, azioni concrete e risorse economiche dedicate. Al di là del concorso, il nostro obiettivo resta quello di portare avanti la transizione ecologica della città». La bocciatura arriva a tre anni di distanza da quella precedente, quando la Commissione europea aveva invitato Brescia ad assumere impegni più incisivi nel medio e lungo periodo per migliorare la qualità ambientale. Buongiorno assessora, come interpreta questa seconda esclusione?«Non significa affatto che la città non stia facendo la propria parte, anzi. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Capitale verde europea, Bianchi rilancia: «Ora ripartiamo dal Piano Aria e Clima»

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