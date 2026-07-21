campionato italiano baseball per ciechi la leonessa brescia perde la finale ma vince sempre per inclusione

La Leonessa Brescia ha perso la finale del Campionato Italiano di baseball per ciechi, disputata il 21 luglio 2026. La squadra ha partecipato alla competizione, che si svolge con squadre di atleti non vedenti o ipovedenti, promuovendo l’inclusione nello sport. La finale si è conclusa con la vittoria di un’altra formazione, ma la partecipazione della squadra bresciana ha mantenuto l’obiettivo di sensibilizzare sull’attività sportiva per persone con disabilità visive.

Brescia, 21 luglio 2026 – La Leonessa Brescia non è riuscita a vincere per il secondo anno consecutivo il Campionato Italiano di baseball per ciechi. La formazione del presidente Gulham Sarwar, infatti, si è dovuta arrendere 8-6 ai Thurpos Cagliari nella finale tricolore che si è disputata sul diamante di Bergamo, dove la compagine biancazzurra, che si è presentata alla sfida-scudetto nelle vesti di campione d’Italia uscente, gioca le sue partite casalinghe. Nonostante il fattore campo e la grande voglia di fare di tutto il gruppo, la Leonessa non è riuscita a tenere il ritmo dei sardi che, dopo una partenza lanciata, sono riuscita a conservare il prezioso vantaggio dal tentativo di ritorno dei bresciani, che non si sono arresi sino alla fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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