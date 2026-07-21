Campionati Italiani atletica 2026 | chi parteciperà? Tutti i big dell’Italia verso gli Europei

I Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026 si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze dal 25 al 26 luglio. La competizione vedrà la partecipazione degli atleti italiani qualificati, tra cui i principali protagonisti nazionali in vista degli Europei. La manifestazione include varie discipline dell’atletica leggera e rappresenta un evento di selezione per le squadre nazionali. La partecipazione è aperta agli atleti che hanno ottenuto i requisiti di qualificazione stabiliti dalla federazione.

Entra nel vivo il countdown in vista dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, che si terranno allo stadio Ridolfi di Firenze da sabato 25 a domenica 26 luglio. Aumenta l’attesa verso l’edizione n.116 della massima rassegna tricolore, che rappresenta per tanti big azzurri l’ultimo vero banco di prova verso gli Europei di Birmingham, appuntamento clou dell’estate in programma dal 10 al 16 agosto. Questo weekend scadrà inoltre il periodo di qualificazione per la rassegna continentale, quindi per chi non lo avesse ancora ottenuto sarà anche l’ultima occasione di ottenere lo standard per i Campionati d’Europa. Le entry list dell’evento non sono ancora state pubblicate, ma in base ad alcune anticipazioni si preannuncia un cast stellare in quel di Firenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Campionati italiani Assoluti 2026 senior IV

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