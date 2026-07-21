Camion della frutta si ribalta a una rotatoria | ferito il conducente
Alle 21 di ieri, un camion della frutta si è ribaltato in una rotatoria, causando il ferimento del conducente. I vigili del fuoco sono intervenuti nel luogo dell’incidente, situato in una cittadina vicino a Firenze. Il veicolo si è capovolto, bloccando temporaneamente la rotatoria. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari, che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.
BORGO SAN LORENZO – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 21 di ieri (20 luglio) nel comune di San Piero a Sieve sulla regionale 65 in prossimità della rotatoria prima di San Piero in località la Luna, in seguito ad incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato su un fianco rimasto sulla sede stradale. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e coadiuvato il personale sanitario per il soccorso al conducente. Durante le fasi di soccorso la viabilità è stata interdetta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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