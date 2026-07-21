Camion della frutta si ribalta a una rotatoria | ferito il conducente

Notizia in breve

Alle 21 di ieri, un camion della frutta si è ribaltato in una rotatoria, causando il ferimento del conducente. I vigili del fuoco sono intervenuti nel luogo dell’incidente, situato in una cittadina vicino a Firenze. Il veicolo si è capovolto, bloccando temporaneamente la rotatoria. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari, che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.