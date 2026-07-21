Cambio nelle Fiamme Gialle Il tenente Marrocco è il nuovo comandante

Notizia in breve

Il tenente Marrocco ha assunto il comando della Compagnia di Montecatini, sostituendo il precedente ufficiale. La nomina è stata ufficializzata dalla guardia di finanza nella zona della Valdinievole. La variazione avviene in un momento di particolare rilevanza per la gestione delle attività di controllo e sicurezza nel territorio. La comunicazione ufficiale conferma il passaggio di consegne tra i due ufficiali.