Cambio nelle Fiamme Gialle Il tenente Marrocco è il nuovo comandante
Il tenente Marrocco ha assunto il comando della Compagnia di Montecatini, sostituendo il precedente ufficiale. La nomina è stata ufficializzata dalla guardia di finanza nella zona della Valdinievole. La variazione avviene in un momento di particolare rilevanza per la gestione delle attività di controllo e sicurezza nel territorio. La comunicazione ufficiale conferma il passaggio di consegne tra i due ufficiali.
Cambio al vertice della guardia di finanza in Valdinievole. La Compagnia di Montecatini ha ufficializzato il passaggio di consegne, un momento di snodo strategico per il presidio della legalità sul territorio. Il tenente Giuseppe Marrocco, ufficiale trentenne originario della provincia di Latina, ha assunto l’incarico, ricevendo il caloroso benvenuto dal comandante provinciale, colonnello Gerardo Mastrodomenico. Il tenente Marrocco succede al maggiore Dante Aquino, attuale comandante del Gruppo di Pistoia, che ha guidato la Compagnia ad interim, assicurando con grande professionalità la continuità operativa in un periodo di transizione particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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