Calvenzano in arrivo la nuova rotatoria da mezzo milione per Vailate | spese divise al 50% con la Provincia
Una nuova rotatoria sarà costruita all’incrocio tra la Strada Provinciale 130 e la Provinciale 136, vicino alla Latteria sociale e in direzione Vailate. Il progetto ha un costo di mezzo milione di euro e i fondi saranno divisi a metà tra il Comune e la Provincia. La realizzazione mira a migliorare la sicurezza dell’incrocio, che attualmente presenta criticità per il traffico locale. I lavori sono previsti a breve, con tempi di realizzazione ancora da definire.
Calvenzano. Una nuova rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio tra la Strada Provinciale 130 e la Strada Provinciale 136, in prossimità della Latteria sociale e lungo il collegamento verso Vailate. Il cantiere, molto atteso, potrebbe aprire entro la fine dell’estate: Comune e Provincia hanno definito una ripartizione paritaria delle spese, con il 50% dei costi a carico di ciascun ente. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 450mila euro e sarà realizzato attraverso la collaborazione tra i due enti. “Nello specifico – aggiunge il sindaco Fabio Ferla – il piano finanziario ha beneficiato di un primo stanziamento... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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