Calvenzano in arrivo la nuova rotatoria da mezzo milione per Vailate | spese divise al 50% con la Provincia

Notizia in breve

Una nuova rotatoria sarà costruita all’incrocio tra la Strada Provinciale 130 e la Provinciale 136, vicino alla Latteria sociale e in direzione Vailate. Il progetto ha un costo di mezzo milione di euro e i fondi saranno divisi a metà tra il Comune e la Provincia. La realizzazione mira a migliorare la sicurezza dell’incrocio, che attualmente presenta criticità per il traffico locale. I lavori sono previsti a breve, con tempi di realizzazione ancora da definire.