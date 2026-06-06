L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio per aver superato di oltre mezzo milione di euro le spese consentite per la campagna elettorale. Le autorità hanno contestato a Brugnaro un finanziamento illecito ai partiti. La vicenda riguarda i finanziamenti e le spese sostenute durante la competizione elettorale. Il processo è stato avviato dopo le verifiche sulle somme dichiarate e spese effettivamente sostenute.

VENEZIA - L'ormai ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro rinviato a giudizio per il reato di finanziamento illecito ai partiti. Insieme a lui, anche i collaboratori che avevano lavorato o contribuito alla campagna elettorale del 2020: Morris Ceron, Stefano Schiavon, Giuseppe Venier, Walter Bianchi e Adriano Giugie. L'accusa dei pubblici ministeri Roberto Terzo, Federica Baccaglini e Laura Villan è quella di aver sforato il tetto delle spese per la campagna — fissato a 330mila euro — di oltre mezzo milione. Ieri la giudice per l'udienza preliminare Lea Acampora ha deciso che il caso finirà a processo: la prima udienza è fissata per il 21 settembre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Brugnaro, l'ex sindaco a processo per finanziamenti illeciti: «Sforate di oltre mezzo milione le spese per la campagna elettorale»

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