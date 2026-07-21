Una selezione di undici calciatori considerati i peggiori del Mondiale ha suscitato commenti sui social e sui siti dedicati. Tra i nomi citati ci sono Muslera, per il suo errore durante una partita, e Calhanoglu. Sono stati inclusi anche Ronaldo e altri giocatori che hanno avuto performance considerate deludenti. La lista si focalizza su errori e prestazioni sotto le aspettative, senza analisi di contesto o commenti di carattere tecnico più approfonditi.

Vi sono piaciute le decine di top 11 del Mondiale lette sui siti negli ultimi due giorni? (sì, c'è anche la nostra) Qui si va sottosopra e si parla solo dei peggiori. Giocatori fuori forma o semplicemente deludenti. Cattivi da girone dantesco che hanno inseguito gli avversari per vincere a calci, perché a calcio avevano perso. Simboli di nazionali deludenti e centrocampisti che hanno tolto nove mesi di calcio a un avversario. Ah, c'è Cristiano Ronaldo ma non è il più vecchio della squadra. Più che un Mondiale, una lezione per la vita: se non vi sentite all'altezza, fatevi da parte. Il Loco Bielsa si è giocato il Mondiale con la scelta del portiere e Fernando Muslera, quattro stagioni nella Lazio, penserà sempre al 2026 con una fitta al cuore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calhanoglu, il disastro Muslera, ovviamente Ronaldo: la flop 11 del Mondiale

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