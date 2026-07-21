Caldo record bollette più care Corsa ai contratti a prezzo fisso

In piena ondata di caldo record, le bollette energetiche stanno crescendo rapidamente. La domanda di contratti a prezzo fisso è aumentata rispetto al passato, con molti utenti che cercano di proteggersi dai costi variabili. I consumi energetici sono ai massimi storici, alimentati dalle alte temperature, e i prezzi del mercato energetico continuano a salire. La situazione sta portando a una maggiore attenzione verso soluzioni di stabilità dei costi energetici.

Rimini, 21 luglio 2026 – Consumi energetici record, dovuti alle alte temperature, e prezzi energetici in rapido aumento. La tempesta perfetta si sta abbattendo sui cittadini tanto che il tema del risparmio oggi non può più passare per il minor consumo, ma per strategie che portano a contenere le spese, precisa Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Sgr luce e Gas. Partiamo dall’estate torrida. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabagnino-guerrino-lettino-4-euro-4fd00c92 “A Rimini e in tutta la Romagna, il riscaldamento non è solo una percezione, ma un dato di fatto misurabile. A giugno la temperatura massima è aumentata da 32... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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