Bollette dell’energia più care per 50mila utenti vulnerabili

Da questo mese, le bollette dell’energia sono aumentate per circa 50.000 utenti vulnerabili, a causa dell’incremento dei prezzi all’ingrosso e dell’incertezza internazionale. Le associazioni di consumatori consigliano di monitorare attentamente le fatture e valutare eventuali pratiche di tutela. L’aumento si riflette sui costi mensili, aggravando la spesa di famiglie già in difficoltà. Gli aumenti sono stati confermati in un contesto di volatilità dei mercati energetici.

DA QUESTO MESE. Rialzo per l’aumento dei prezzi all’ingrosso e il quadro di incertezza internazionale. I consigli di Adiconsum. Altro giro, altro rialzo. L’onda lunga delle tensioni geopolitiche si traduce nell’ennesimo rincaro energetico: stavolta a farne le spese sono i «clienti vulnerabili» che hanno mantenuto la formula della «maggior tutela». Cioè quella tipologia contrattuale che, dopo la fine del «regime tutelato», poteva essere mantenuta dai clienti con più di 75 anni, oppure in situazione di svantaggio economico (beneficiano del bonus sociale per le bollette) o che hanno una disabilità certificata in base alla legge 104. In Bergamasca, stando alle stime basate sugli ultimi dati dell’Arera, dovrebbero essere almeno 50mila gli utenti interessati, tra famiglie e persone che vivono da sole. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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