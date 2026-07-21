Caldo città da bollino rosso e allarme incendi ma domani sensibile calo termico

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono 18 le città da bollino rosso a causa delle alte temperature. L’afa intensa sta causando l’allarme incendi e il caldo torrido. Da domani, però, è previsto un calo termico che interesserà progressivamente tutta la penisola.

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La morsa del caldo stringe ancora l’Italia. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Ma l’afa di questi giorni ha le ore contate. Da domani un sensibile calo termico interesserà gradualmente tutta la Penisola. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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