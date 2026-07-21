Caldo 18 città da bollino rosso al Sud allerta arancione e gialla per temporali e grandinate al Centro-Nord
Il Ministero della Salute ha dichiarato il bollino rosso per 18 città del Sud e delle isole a causa delle alte temperature. Le città coinvolte sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo. Al Centro-Nord si segnalano allerte arancioni e gialle per temporali e grandinate, mentre le temperature rimangono elevate nelle aree meridionali.
Il caldo continua a stringere il Centro?Sud e le isole. Il Ministero della Salute mantiene il bollino rosso in 18 città: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Raga, 18 città bollino rosso e aerei a terra 4500mAh e 6.6 vi salvano! · caldo
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