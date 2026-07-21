Caldo 18 città da bollino rosso al Sud allerta arancione e gialla per temporali e grandinate al Centro-Nord

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha dichiarato il bollino rosso per 18 città del Sud e delle isole a causa delle alte temperature. Le città coinvolte sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo. Al Centro-Nord si segnalano allerte arancioni e gialle per temporali e grandinate, mentre le temperature rimangono elevate nelle aree meridionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caldo continua a stringere il Centro?Sud e le isole. Il Ministero della Salute mantiene il bollino rosso in 18 città: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

caldo 18 citt224 da bollino rosso al sud allerta arancione e gialla per temporali e grandinate al centro nord
© Ilgiornaleditalia.it - Caldo, 18 città da bollino rosso al Sud, allerta arancione e gialla per temporali e grandinate al Centro-Nord
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Raga, 18 città bollino rosso e aerei a terra 4500mAh e 6.6 vi salvano! · caldo

Video Raga, 18 città bollino rosso e aerei a terra? ? 4500mAh e 6.6? vi salvano! · caldo

Notizie e thread social correlati

Ondata di caldo in Italia e bollino rosso in quattro città giovedì 28 maggio, scatta l'allerta da Nord a SudGiovedì 28 maggio, quattro città italiane sono state inserite nel livello più alto di allerta per il caldo, con temperature che hanno superato i...

Il caldo allenta la presa: 21 città da bollino rosso, solo due il 2 luglio, allerta arancione per temporali in LombardiaIl caldo si riduce e il 2 luglio solo due città sono state colpite dal bollino rosso.

Temi più discussi: Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al Sud, nubifraghi e allerta al Centro-Nord; Caldo, ancora allerta massima al Centro-Sud: oggi 18 città da bollino rosso ma domani si cambia; Caldo, oggi bollino rosso per 16 città. Allerta temporali al Centro-Nord; Previsioni meteo: caldo estremo con 18 città in allerta rossa, quando arriverà il refrigerio e dove.

centro nord caldo 18 città daMeteo, oggi 16 città da bollino rosso. Lunedì salgono invece a 17. DIRETTASarà un week end bollente, quello che è cominciato oggi, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da martedì. Nelle scorse ore nel sud della Sardegna, a  Muravera, si sono toccati 47,3 g ... tg24.sky.it

centro nord caldo 18 città daCaldo in Italia domani bollino rosso in 18 città, che cosa succederàOndata di caldo a Roma i turisti cercano refrigerio nelle fontane del centro. Venerdì ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web