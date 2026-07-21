Calciomercato Roma Engels nei pensieri di Gasperini | possibile duello con il Tottenham

Le trattative di mercato della Roma si intensificano con l’interesse per il centrocampista del Celtic, Arne Engels. La società giallorossa sta valutando un possibile trasferimento e potrebbe trovarsi a confrontarsi con il Tottenham, che ha mostrato interesse per il giocatore. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla trattativa, mentre i dirigenti lavorano per definire le mosse di mercato.

Sono giorni pieni di fermento all’interno degli uffici di Trigoria, dove si lavora per dare una netta sterzata al calciomercato della Roma. Da tenere d’occhio ci sarebbe la situazione legata ad Arne Engels, centrocampista del Celtic per il quale il club giallorosso ha mostrato un certo interesse. Sul classe 2003 ci sarebbero, però, anche le attenzioni del Tottenham, pronto a sfidare i capitolini anche in questa circostanza oltre che riguardo Tresoldi. La Roma deve prima completare l’attacco. La dirigenza giallorossa segue da tempo il calciatore belga, incontrato nella scorsa stagione nel corso della sfida contro la squadra scozzese in Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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