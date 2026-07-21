L’allenatore di una squadra di Serie A ha aperto alla cessione di un difensore, con l’interesse di un altro tecnico che potrebbe portare a una trattativa. La Juventus sta valutando di cedere giocatori considerati sacrificabili, tra cui il difensore, nel tentativo di rinnovare la rosa. La possibilità di un trasferimento si lega anche all’interesse di un altro allenatore per il giocatore coinvolto. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Tra gli obiettivi della Juventus per questa finestra di mercato estiva c’è anche il liberarsi di quei giocatori considerati sacrificabili e non al centro del progetto. Uno dei nomi che potrebbe presto lasciare Torino è quello di Juan Cabal. Il colombiano, infatti, sarebbe finito nel mirino di Vicenzo Italiano, nuovo allenatore del Besiktas, che avrebbe individuato nel difensore un rinforzo ideale per la sua nuova avventura sulla panchina del club turco. Cabal verso l’addio: 10 milioni per il sì della Juventus. Il piano partenze potrebbe arrivare ad un punto di svolta. Oltre alle operazioni in entrata, la Juventus deve occuparsi anche delle uscite, fondamentali per finanziare il mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Spalletti apre alla cessione per Cabal: c’è l’interesse di Italiano

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