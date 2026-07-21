Calcio picchia la compagna per gelosia | divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune in cui lei abita

Una ragazza di 20 anni ha subito minacce, percosse e molestie da parte di un calciatore, iniziando a giugno. Dopo aver denunciato, è stato emesso un divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune in cui risiede. Le aggressioni sono state motivate da gelosia e si sono protratte per circa un mese. La donna ha riferito di aver subito comportamenti violenti e intimidatori da parte dell’atleta. La misura restrittiva è stata adottata per impedire ulteriori contatti tra i due.

Un incubo iniziato a giugno e che in un mese ha raggiunto l'apice. È quanto vissuto da una ragazza di 20 anni, perseguitata e picchiata da D.M., il compagno di 35. I due avevano iniziato a frequentarsi a fine maggio e i comportamenti aggressivi dell'uomo sono iniziati subito. La prima tappa dell'escalation di violenza risale infatti al 6 giugno, quando i carabinieri di Ponte San Pietro sono intervenuti a casa della ragazza dopo un episodio di maltrattamenti. Da lì l'uomo, di origini albanesi, al posto di ravvedersi in seguito ai primi avvertimenti dei militari, è diventato sempre più aggressivo. Le cose degeneravano nel fine settimana, quando dopo aver fatto uso di alcol e droghe manifestava una gelosia ossessiva nei confronti della fidanzata, diventando violento. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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SHOCK: VIOLA LITIGA CON LA NUOVA FIDANZATA DI FABIO PERCHÉ VUOLE LA SUA CAMERA NELLA VILLA

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L'Argentina picchia e mena prima per intimidire poi perché non accetta lo sconfitta. E a #Messi, come a #Maradona, vengono perdonati atteggiamenti sleali soltanto perché primo fuoriclasse. Ahi, sudamerica, come sei provinciale, usi i calci contro il calcio. Mi s x.com

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