Calcio | jacopo foschi è il nuovo direttore sportivo e responsabile agonistico del settore femminile della carrarese C’è un progetto interessante su cui puntare per ottenere risultati concreti

La Carrarese ha annunciato l’ingresso di Jacopo Foschi come nuovo direttore sportivo e responsabile del settore femminile. Foschi, che in passato ha lavorato per lo Spezia, si unisce al team gialloazzurro. La società ha sottolineato l’esistenza di un progetto mirato a ottenere risultati concreti nel settore femminile. La nomina rappresenta un rafforzamento dello staff, con l’obiettivo di sviluppare le attività e le competizioni del settore femminile.

Rinforzo di valore per la Carrarese Women che ha ufficializzato l’ingresso nel proprio staff di Jacopo Foschi che arriva in gialloazzurro dopo un’esperienza pluriennale come responsabile del settore femminile dello Spezia. Per lui è pronto un doppio ruolo: quello di direttore sportivo e di responsabile del settore agonistico. Foschi seguirà da vicino la Prima Squadra e la compagine Juniores Under 19 dando uno sguardo anche alle squadre del settore giovanile e collaborando attivamente con Valentina Buttini che rimane l’anima pulsante del comparto calcistico femminile del club apuano. "Sono contento della chiamata della Carrarese Women – sono state le prime parole del nuovo dirigente –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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