A Caivano un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. I colleghi hanno lanciato l’allarme, ma i soccorsi sono stati inutili. La vittima è un pavimentista noto in città. La notizia è stata resa nota dal quotidiano locale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia sta svolgendo accertamenti sulla vicenda.

Tragedia a Caivano, dove un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione. A riportare la notizia è Il Mattino. La vittima è Michele Di Palo, molto conosciuto in città per la sua attività di pavimentista. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti. Il drammatico episodio si è verificato in via Mazzini, dove l'uomo viveva da tempo. A far scattare l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro che, non vedendolo arrivare sul cantiere come di consueto e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Compagnia di Caivano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano, Michele trovato morto in casa: l’allarme dei colleghi, inutili i soccorsi

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