Caccia rossa al poliziotto a Bologna Pietre bombe carta e auto in fiamme | il video choc

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, durante una manifestazione convocata dalla sinistra, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Vari partecipanti, alcuni incappucciati, hanno lanciato pietre, bombe carta e incendiato auto. Almeno cinque agenti sono rimasti feriti. Le immagini mostrano una scena di violenza con alcuni manifestanti che inseguivano i poliziotti. La protesta si è verificata dopo la morte di un uomo durante un intervento della polizia.

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Immagini inequivocabili. Ecco la caccia al poliziotto di Bologna da parte dei  compagni spesso incappucciati. Almeno cinque agenti sono risultati feriti negli scontri scoppiati al termine della manifestazione convocata dalla sinistra dopo la morte, durante un contro di polizia, di Abderrahim Fakir. Un finale scontato del corteo convocato dal sindaco Matteo Lepore, visto il clima politico che si respira in città. Nel video manifestanti lanciano pesanti pietre contro la polizia, fanno esplodere bombe carta e incendiano auto nella più classica delle guerriglie urbane targate sinistra antagonista. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il video degli scontri alla manifestazione per l'uomo morto a Bologna durante un fermo della polizia: bombe carta, idranti e lacrimogeniDurante una manifestazione a Bologna, sono stati usati bombe carta, fumogeni e lacrimogeni.

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