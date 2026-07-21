Caccia rossa al poliziotto a Bologna Pietre bombe carta e auto in fiamme | il video choc

Notizia in breve

A Bologna, durante una manifestazione convocata dalla sinistra, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Vari partecipanti, alcuni incappucciati, hanno lanciato pietre, bombe carta e incendiato auto. Almeno cinque agenti sono rimasti feriti. Le immagini mostrano una scena di violenza con alcuni manifestanti che inseguivano i poliziotti. La protesta si è verificata dopo la morte di un uomo durante un intervento della polizia.