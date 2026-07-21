caccia gcap il canada entra nel programma con italia uk e giappone

Il Canada si unisce come primo Paese osservatore al Global Combat Air Programme (Gcap), un progetto internazionale per lo sviluppo di un nuovo caccia stealth. Il programma coinvolge Regno Unito, Italia e Giappone, che collaborano alla progettazione e produzione dell’aereo. La partecipazione del Canada rappresenta un'estensione dell'iniziativa, senza che siano stati annunciati accordi di collaborazione o contributi finanziari specifici.

Il Canada fa il suo ingresso come primo Paese osservatore nel Global Combat Air Programme (Gcap), il programma per il nuovo caccia stealth sviluppato congiuntamente da Regno Unito, Italia e Giappone. L’annuncio del nuovo governo britannico di Andy Burnham è arrivato in occasione del vertice di Londra che ha visto riuniti i ministri della Difesa dei quattro Paesi (per l’Italia Guido Crosetto). «Onoreremo i nostri impegni nel settore della difesa», ha detto il neo premier laburista Burnham sottolineando l’importanza del programma per il Regno Unito. «Il Gcap è già una delle partnership industriali e della difesa più ambiziose al mondo, capace di sostenere 4. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Canada Joins UK-Italy-Japan GCAP 6th-Gen Fighter Program as Observer to Access Sensitive Tech

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