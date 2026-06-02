Il progetto GCAP rischia di essere compromesso a causa del ritardo nel trasferimento dei fondi da parte del Tesoro britannico. La mancanza di risorse potrebbe influenzare la tempistica e l’avanzamento delle attività pianificate. Si teme che i ritardi di Londra possano avere ripercussioni sull’industria italiana coinvolta nel progetto, potenzialmente causando ritardi nelle consegne e aumentando i costi. La situazione evidenzia tensioni tra le parti coinvolte e l’incertezza sulle prossime mosse del governo britannico.

? Punti chiave Come influenzerà il Tesoro britannico la tabella di marcia del GCAP?. Quali rischi corre l'industria italiana per i ritardi di Londra?. Perché il Giappone spinge per rispettare la scadenza del 2035?. Quanto inciderà il vertice di Ankara sulla credibilità del progetto?.? In Breve Scontro tra Difesa e Tesoro britannico rallenta la Strategic Defence Review. Partner industriali coinvolti BAE Systems, Leonardo e Mitsubishi Heavy Industries. Obiettivo operativo caccia di sesta generazione fissato politicamente al 2035. Vertice Nato ad Ankara previsto per l'inizio di luglio in Turchia. Il governo di Sir Keir Starmer ritarda la presentazione del Defence Investment Plan, creando un’incertezza finanziaria che minaccia la stabilità del Global Combat Air Programme tra Regno Unito, Italia e Giappone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa UK: il ritardo dei fondi mette a rischio il progetto GCAP

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