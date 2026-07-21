Pietrangelo Buttafuoco ha dichiarato che Venezia offre più terrazze rispetto a Roma, citando in particolare quella di Ca’ Giustinian, sede della Fondazione La Biennale, affacciata sul Canal Grande. La frase si riferisce a differenze architettoniche e paesaggistiche tra le due città, senza entrare in dettagli storici o culturali. La sua osservazione si concentra esclusivamente sulla presenza di terrazze, evidenziando come Venezia abbia una caratteristica distintiva in questo senso.

Tutta un’altra terrazza. Veneziana, non romana, ettorescolamente parlando. Una terrazza sul Canal grande, Ca’ Giustinian, sede della Fondazione La Biennale presieduta dall’indomito e controverso, Pietrangelo Buttafuoco. Spirito libero, liberissimo, avvezzo a posizioni scomode e urticanti e a una affabilità autentica, tanto da avere pochi paragoni. C’è la Festa del Redentore, come ogni anno nel terzo fine settimana di luglio, per memorare l’anniversario della fine della peste, che in due anni dal 1575, decimò la popolazione della Serenissima. Per l’occasione, la laguna si trasforma in un pandemonio di imbarcazioni, feste, canti, riti, tavolate anche molto goduriose, concluse dallo spettacolo pirotecnico della notte del sabato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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