Bussano al bagno chimico ma dentro non c’è nessuno | poi una testa spunta dal water il video è surreale

Da notizieaudaci.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo rimasto intrappolato per otto ore nel serbatoio dei rifiuti è stato soccorso a Kansas City. Durante le operazioni, qualcuno ha bussato a un bagno chimico, ma all’interno non c’era nessuno. Successivamente, una testa è spuntata dal water, rendendo la scena ancora più insolita. Le autorità hanno intervenuto per liberare l’uomo, che si trovava nel serbatoio in condizioni ancora da chiarire.

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L’incredibile salvataggio a Kansas City: un uomo era rimasto intrappolato per otto ore nel serbatoio dei rifiuti. Un salvataggio che sembra uscito da una commedia. Gli addetti erano arrivati per ritirare i bagni chimici utilizzati durante un evento dedicato ai Mondiali di calcio a Kansas City, negli Stati Uniti. Sembrava un normale intervento di routine, finché uno dei box è risultato chiuso dall’interno. L’autista ha bussato più volte alla porta. Una voce ha risposto che il bagno era occupato e gli è stato concesso qualche minuto per uscire. Quando è tornato, però, la situazione era diventata ancora più strana. L’uomo continuava a ripetere di non riuscire ad aprire la porta perché, semplicemente, non poteva raggiungerla. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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