Un uomo che cercava di recuperare una bottiglietta di Mountain Dew finita in un bagno chimico si è calato nella vasca di raccolta dei liquami. Dopo aver perso l’orientamento, è rimasto intrappolato. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno liberato dopo otto ore. La persona è stata soccorsa in condizioni non specificate e portata fuori dal bagno chimico.

Per recuperare una bottiglietta di Mountain Dew finita nel bagno chimico si è calato all’interno della vasca di raccolta dei liquami, ma non è più riuscito a uscire. È rimasto intrappolato per circa otto ore, fino a quando è stato liberato dai vigili del fuoco di Kansas City, costretti a tagliare la struttura del wc portatile per estrarlo. L’incredibile episodio è avvenuto il 14 luglio durante le operazioni di ritiro delle toilette installate per un evento collegato ai Mondiali di calcio. A ricostruire la vicenda è stato Chip Counterman, socio della società Patriot Portable Restrooms, al The National News Desk. Come previsto dalle procedure, uno degli addetti stava controllando una a una le cabine prima di caricarle sui camion, bussando a ogni porta per verificare che non fosse rimasto nessuno all’interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tenta di recuperare una bottiglietta finita nel bagno chimico e ci finisce dentro: “All’improvviso una testa è spuntata fuori dal water”. I vigili del fuoco lo liberano dopo otto ore

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