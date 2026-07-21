Andy Burnham, nel suo primo discorso da primo ministro, ha promesso riduzioni fiscali. Tuttavia, i dati sul debito pubblico britannico mostrano che la situazione è fuori controllo e non sembra possibile mantenere tale promessa senza aggravare ulteriormente i conti pubblici. La promessa di tagli alle tasse si scontra con la realtà dei numeri, che evidenziano un debito elevato e una situazione finanziaria difficile.

La premessa (che in questo caso funge da promessa) è di quelle sostanziali. Andy Burnham nel suo primo discorso da premier inglese annuncia meno tasse, ma il debito pubblico britannico è fuori controllo. Al contempo spiega che ridurrà le tasse sulle bollette energetiche utilizzando i fondi provenienti da un programma di identità digitale “non finanziato”. Usa parole precise e ad alto effetto mediatico quando annuncia “un po’ di respiro” per quelle famiglie che hanno lottato troppo a lungo con il costo della vita, ma la sensazione generale è che i conti (almeno al momento) non tornano. Taglio delle tasse, quanti dubbi. Non tornano perché il... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Burnham promette meno tasse, ma i conti non tornano. I primi ostacoli del nuovo premier

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